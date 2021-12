Sebástien Haller, aos oito minutos, de grande penalidade, Antony, aos 42, David Neres, aos 58, e Steven Berghuis, aos 62, assinaram os tentos dos holandeses, enquanto Nuno Santos, aos 22, e Tabata, aos 78, ‘faturaram’ para os campeões nacionais.

O líder Ajax fechou o Grupo C com 100% de aproveitamento e com 18 pontos, o dobro do Sporting, que terminou no segundo posto, com nove, os mesmos do Borussia Dortmund, que venceu por 5-0 na receção ao Besiktas, último colocado, sem qualquer ponto.