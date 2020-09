O Benfica vai jogar fora com os gregos do PAOK Salónica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol, em 15 de setembro.

Este será o primeiro jogo oficial do calendário encarnado desde o regresso do técnico português à Luz, sendo que a eliminatória será disputada apenas num só encontro.

No caso de seguir em frente, a formação ‘encarnada’ defronta no ‘play-off’ os russos do Krasnodar, ‘carrascos’ do FC Porto na terceira pré-eliminatória da edição 2019/20.

A formação helénica, que na segunda pré-eliminatória afastou os turcos do Besiktas, com um triunfo caseiro por 3-1, é comandada pelo treinador português Abel Ferreira.