Numa ronda com ‘missão impossível’ para o Vitória de Guimarães, na casa do Arsenal, no Grupo F, os ‘dragões’ partem em último do G, mas com os mesmos pontos dos três primeiros, enquanto ‘leões’ e ‘arsenalistas’ já são segundos do D e do K, respetivamente.

Os ‘dragões’ defrontam o Rangers, em busca do segundo triunfo no Estádio do Dragão, onde já bateram o Young Boys por 2-1, o mesmo resultado com que os escoceses perderam em solo helvético, por culpa de um tento em período de descontos.

Caso consiga um segundo triunfo caseiro, o FC Porto, que no sábado ‘treinou’ face ao Coimbrões (5-0), para a Taça de Portugal, pode até isolar-se na liderança, se o embate entre Young Boys e os holandeses do Feyenoord terminar empatado, na Suíça.

No Grupo D, o Sporting tem, como os ‘dragões’, um triunfo em casa (2-1 ao LASK) e uma derrota na Holanda (3-2 com o PSV Eindhoven), mas é segundo, apenas atrás dos holandeses, que também já baterem os noruegueses (4-1 fora).

Perante uma equipa derrotada igualmente na Áustria (1-0), o conjunto ‘leonino’ é favorito, mas isso pouco significado terá, depois do ‘desastre’ de quinta-feira, em forma de eliminação (0-2) da Taça no reduto do ‘terciário’ Alverca.