Os empates foram frente ao Dínamo de Kiev, na época 2010/11 (1-1 fora, 0-0 em casa), que valeram então aos minhotos o apuramento para as meias-finais da Liga Europa, na qual bateriam o Benfica e seguiriam para a inédita final portuguesa de Dublin com o FC Porto (vitória portista por 1-0).

A equipa bracarense não tem o mesmo andamento que o Zorya, que já vai na quarta jornada no seu campeonato (venceu fora, 1-0, o Karpaty Lviv), mas tem argumentos e 'armas' suficientes para se apurar e para quebrar o 'enguiço' de vitórias diante de ucranianos.

No domingo, apesar de alguns sobressaltos defensivos, ganhou com clareza ao Nacional (4-2), na jornada inaugural da I Liga portuguesa, resultado que até podia ter sido mais dilatado.

É previsível que Abel Ferreira, que não pode contar com Paulinho, lesionado, mas tem Dyego Sousa em grande forma (dois golos e uma assistência frente aos insulares), volte a fazer algumas mexidas no 'onze', com Marcelo Goiano e João Novais a perfilarem-se como possíveis titulares.

Em caso de apuramento, o Sporting de Braga vai defrontar no 'play off', último passo para entrar na fase de grupos, os alemães do Leipzig ou os romenos do Craiova (os germânicos venceram por 3-1, em casa, a primeira mão).