O Sevilha passou um mau bocado no primeiro quarto de hora da segunda parte, no qual o guarda-redes marroquino Bono se revelou absolutamente determinante ao parar dois lances de golo feito aos pés de Martial e um remate de Bruno Fernandes de fora da área.

Os espanhóis chegaram ao golo do triunfo aos 78 minutos, pelo ponta de lança holandês Luuk de Jong, que Lopetegui lançou aos 56 minutos para o lugar do marroquino Youssef En Nesyri, num lance em que a defesa inglesa voltou a ‘meter água', a começar por Williams, no flanco esquerdo, batido por Jesus Navas, e a acabar no ex-Benfica Victor Lindelof.

De destacar o facto de Bruno Fernandes, além de ser neste momento melhor marcador da Liga Europa com oito golos, ter batido um recorde que pertencia ao avançado Abel, do FC Porto, que apontou sete golos nos seis jogos da campanha dos dragões na Taça UEFA de 1972/73.

Bruno Fernandes disputou a fase de grupos pelo Sporting, apontando cinco golos nas partidas com PSV Eindhoven (três), LASK (um) e Rosenborg (um), enquanto pelo Manchester United marcou ao Club Brugge, nos 16 avos de final, ao FC Copenhaga nos quartos de final, e agora ao Sevilha nas meias-finais, sempre de grande penalidade.

O Sevilha aguarda agora pelo desfecho do jogo de segunda-feira entre os ucranianos do Shakthar Donetsk, treinados pelo português Luís Castro, e os italianos do Inter Milão, para saber qual o adversário que irá enfrentar na final da competição, marcada para sexta-feira.

Esta vai ser a sexta presença no embate decisivo da formação andaluza, que venceu todas as anteriores finais, 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 e 2015/16, e detém o recorde de troféus da competição.