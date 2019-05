Naquela que será a terceira final europeia totalmente inglesa, as duas equipas, que em Londres têm os seus estádios separados por apenas 12 quilómetros, viajam quase 4.000 para discutir o troféu na capital do Azerbaijão, com o Arsenal a ter o aliciante extra de poder também garantir um lugar na Liga dos Campeões da próxima época, algo que o Chelsea já conseguiu via Premier League.

Depois do triunfo na extinta Taça da Taças, em 1993/94, o Arsenal, que na fase de grupos foi adversário do Sporting (vitória por 1-0 em Alvalade e 0-0 em Londres), volta a ter possibilidade de festejar num novo título continental e, desta vez, tem no banco o espanhol Unai Emery, um treinador que bem sabe o que é conquistar a Liga Europa.

Ao serviço do Sevilha, Emery venceu três vezes consecutivas a competição, com o Benfica a ser uma das ‘vítimas’ numa das finais, entre 2014 e 2016.