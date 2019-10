Os ‘dragões’ incluem na comitiva o guarda-redes Mbaye e os defesas Diogo Leite, Loum e Saravia, que não estiveram nos 18 inscritos na ficha de jogo da primeira jornada da prova continental, em que o FC Porto venceu em casa os suíços do Young Boys, por 2-1.

Daquela lista saiu o médio Romário Baró, que foi suplente utilizado na ronda inaugural, mas está lesionado, depois de ter sofrido na Taça da Liga um traumatismo no tornozelo direito, com entorse e hematoma, e entrou Bruno Costa.

Deste grupo alargado, o treinador portista ainda terá que prescindir de quatro futebolistas, para uma ficha de jogo com 18 jogadores.

A comitiva portista, que hoje seguiu viagem para a Holanda, defronta o Feyenoord na quinta-feira, em jogo da segunda do grupo G, agendado para as 17:55 (horas de Lisboa), com arbitragem do russo Sergei Karasev.

O grupo é liderado por FC Porto e Rangers, clubes que venceram os respetivos jogos da primeira jornada.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

- Defesas: Pepe, Diogo Leite, Marcano, Corona, Alex Telles, Loum, Wilson Manafá, Mbemba e Saravia.

- Médios: Bruno Costa, Luís Díaz, Nakajima, Matheus Uribe, Danilo e Otávio.

- Avançados: Marega, Zé Luís, Soares e Fábio Silva.