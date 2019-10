O avançado colombiano Luis Díaz inaugurou o marcador para o vice-campeão português, aos 36 minutos, mas o Rangers restabeleceu a igualdade ainda antes do intervalo, aos 44, por intermédio do também colombiano Alfredo Morelos.

O FC Porto, que antes tinha vencido o Young Boys (2-1) e perdido com o Feyenoord (2-0), reparte o segundo lugar do grupo com o Rangers, ambos com quatro pontos, menos dois do que a equipa suíça, que hoje se impôs por 2-0 na receção aos holandeses, últimos classificados, com três pontos.