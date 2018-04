Com o ‘adeus’ do Sporting à Liga Europa, com o 1-0 ao Atlético de Madrid, depois do desaire em Espanha por 2-0, Portugal ficou sem representantes nas taças europeias, fechando o ‘ranking’ com 47,248 pontos, no total das últimas cinco épocas.

Depois de ter andado no quinto lugar até 2015/16, conseguindo mesmo, até 2013/14, ameaçar o quarto posto dos italianos, Portugal tombou no final da época passada para o sétimo posto, ultrapassado por Rússia e Portugal.

A consequência será refletida na próxima temporada, em que Portugal só terá duas equipas na ‘Champions’, o campeão de 2017/18 na fase de grupos e o ‘vice’ na terceira pré-eliminatória, e mais três na Liga Europa, incluindo o vencedor da Taça de Portugal, mais o terceiro e o quarto da I Liga.

No caso de o vencedor da final do Jamor, a 20 de maio, já ter entrada assegurada nas taças europeias, então ‘avança’ o quinto classificado do campeonato.

Este será também - a menos que aconteça algo extraordinário, como uma vitória portuguesa numa das duas competições de 2018/19 – o cenário para a época 2019/20 e ameaça prolongar-se no tempo, pois o sexto posto está cada vez mais longe.