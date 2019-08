O Wolverhampton, com os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho e Diogo Jota de início, o bateu os arménios do Pyunik por esclarecedores 4-0, numa partida em que o avançado luso se destacou com três assistências para os golos de Matt Doherty (29 minutos) e do ex-benfiquista Raúl Jiménez (42 e 46).

No final da partida, o internacional português Rúben Neves, que tinha sido lançado para o lugar do avançado mexicano, converteu uma grande penalidade, aos 90+1 minutos, e fechou a contagem da equipa comandada por Nuno Espírito Santo.

O ‘carimbo’ luso esteve igualmente presente na vitória do AEK sobre os romenos do Universidade Craiova, por 2-0. Os gregos, treinados pelo português Miguel Cardoso, contaram com Paulinho, André Simões, David Simão e Francisco Geraldes no ‘onze’ inicial, sendo que o avançado Nelson Oliveira foi lançado na segunda parte.

Geraldes acabou mesmo por estar em evidência, ao assistir Marko Livaja para o segundo golo do AEK, aos 85 minutos, já depois de Petros Mantalos ter inaugurado o marcador, aos 60.

O PSV, com o extremo internacional português Bruma de início, venceu por 1-0 os noruegueses do Haugesund e o ponta de lança português Gonçalo Paciência contribuiu com um golo para a expressiva vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Vaduz, por 5-0.

Já o extremo luso Ivo Rodrigues, ex-jogador de FC Porto e Vitória de Guimarães, marcou o único golo do triunfo do Antuérpia sobre o Viktoria Plzen (1-0).

Bem lançados para o ‘play-off’ estão Astana, Feyenoord, Ludogorets e Torino, que golearam Valletta (5-1), Dinamo Tbilisi (4-0), The New Saints (5-0) e Soligorsk (5-0), respetivamente.

Os jogos da segunda mão da terceira pré-eliminatória estão agendados para quarta e quinta-feira da próxima semana.