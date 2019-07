O Vitória de Guimarães venceu o Jeunesse Esch por 1-0 no encontro da primeira mão, disputado na última quinta-feira, no Luxemburgo, com um golo do ganês Joseph Amoah, no quarto minuto dos descontos (90+4).

Vitaly Meshkov, de 36 anos, que se estreia no Estádio D.Afonso Henriques a dirigir jogos com equipas portuguesas, terá como auxiliares os seus compatriotas Igor Demeshkov e Nikolai Bogach, enquanto o quarto árbitro será Aleksei Sukhoi.

Por seu lado, o árbitro português Fábio Veríssimo vai dirigir na terça-feira o jogo entre os suíços do Basileia e os holandeses do PSV Eindhoven, referente à segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.

Na primeira mão, o PSV venceu por 3-2 o Basileia, numa partida em que o português Bruma se estreou pelo conjunto holandês com um golo.

Fábio Veríssimo, de 36 anos, terá como auxiliares no estádio St.Jakob-Park, em Basileia, os também portugueses Nuno Pereira e Pedro Martins. António Nobre será o quarto árbitro.