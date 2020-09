O Rio Ave recebe o vencedor do embate entre os italianos do AC Milan e os noruegueses do Bodo/Glimt nos 'play-offs' da Liga Europa de futebol, caso supere a terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio hoje realizado.

A equipa vila-condense decidirá a qualificação para a fase de grupos da segunda prova continental mais importante em 01 de outubro, em casa, em um único jogo (que poderá ter prolongamento e desempate por grandes penalidades), devido aos constrangimentos impostos pela pandemia de covid-19. O Rio Ave, que procura juntar-se aos já apurados Sporting de Braga e Benfica — eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões -, terá antes de ultrapassar a terceira pré-eliminatória, na qual visitará os turcos do Besiktas, na quinta-feira. Quinto classificado da I Liga na época 2019/20, a equipa treinada por Mário Silva está a disputar pela quarta vez a Liga Europa e procura conquistar o segundo apuramento para a fase de grupos, o que conseguiu apenas na temporada 2014/15.