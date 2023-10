No Estádio José Alvalade, os italianos adiantaram-se no marcado por Scalvini, aos 33 minutos, e ampliaram a vantagem aos 43, por Ruggeri, com o sueco Viktor Gyökeres a reduzir aos 76, de penálti, insuficiente para evitar a primeira derrota dos ‘leões’ em jogos oficiais esta época.

Com este resultado, a Atalanta lidera o grupo com seis pontos, enquanto o Sporting está em segundo com três, os mesmos dos austríacos do Sturm Graz, que hoje venceram por 1-0 os polacos por Rakom, últimos ainda sem qualquer ponto somado.