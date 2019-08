Os golos de Davidson, aos 30 minutos, de Pepê, aos 50, e de Joseph, aos 80, materializaram um domínio total da equipa portuguesa em Riga, comprovado pelos 23 remates (11 à baliza) e apenas interrompido por uma mão cheia de disparos perigosos da equipa letã (fez 14, no total).

Apesar de ter ainda de receber o Ventspils na segunda mão, em Guimarães, na quarta-feira, a equipa treinada por Ivo Vieira deixou aberta a porta para o ‘play-off’, a última etapa antes da desejada fase de grupos, podendo enfrentar Steaua de Bucareste (Roménia) ou Mladá Boleslav (República Checa).

Depois de três triunfos em outros tantos jogos oficiais, o Vitória quis ganhar a batalha do meio-campo bem cedo para jogar em zonas adiantadas do terreno, mas o Ventspils, muito graças à velocidade de Tosin Aiyegun, na ala direita, conseguiu escapar à pressão nos primeiros 10 minutos e ameaçou o golo num livre de Kazacoks, aos sete.

Com Pepê e Al Musrati precisos no passe, a equipa portuguesa começou a instalar-se no meio-campo letão e a aproximar-se do golo, com Rochinha e Davidson especialmente desequilibradores nas faixas.