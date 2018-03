A Liga Inglesa de futebol (EFL) revelou hoje que vai se encontrar com a administração do Wolverhampton, equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo, para verificar se esta está a cumprir com a regulamentação.

A ligação entre a equipa que lidera o 'Championship' (segunda divisão inglesa) e o empresário de futebol português Jorge Mendes tem sido alvo de queixas por parte dos clubes rivais. A EFL vai "encontrar-se com a administração do clube para verificar se os regulamentos estão conformes", no seguimento de "recentes queixas apresentadas por vários clubes". Na quarta-feira, o Leeds United perdeu 3-0 com os 'Wolves', o que levou a um 'tweet' de Andrea Radrizzani, presidente do clube: "Temos os nossos próprios problemas, mas deveriamos ter uma competição mais justa", tendo ainda aludido existirem "benefícios evidentes" na ligação de Mendes com os 'Wolves'. Além de Nuno Espírito Santo, alinham no Wolverhampton vários jogadores portugueses, tais como Roderick Miranda, Ruben Vinagre, Helder Costa, Pedro Gonçalves, Ruben Neves, Ivan Cavaleiro e Diogo Jota.