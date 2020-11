"O adiamento da prova foi uma decisão difícil, que não foi tomada de ânimo leve, mas foi uma decisão sensata e responsável, face ao agravamento da pandemia na Europa", disse à agência Lusa o responsável da WSL, garantindo que a organização está "totalmente empenhada" na realização do campeonato em Portugal no próximo ano.

A etapa de Peniche do circuito mundial de surf de 2021, prevista para fevereiro, foi hoje adiada, para reduzir as viagens intercontinentais, e, de acordo com Francisco Spínola, "é muito mais seguro" avançar com a prova a partir da primavera.

"Neste momento, tenho 90% de certeza que vamos fazê-la", lançou o diretor-geral da WSL para a Europa, Médio Oriente e África, revelando que o adiamento da etapa portuguesa de 2021 foi uma "decisão conjunta" com os principais parceiros, o Turismo de Portugal e a MEO.

Questionado sobre se também havia implicações sobre o Nazaré Tow Surfing Challenge, evento de ondas gigantes da WSL disputado na Praia do Norte, e cujo período de espera começou em 02 de novembro e estende-se até 31 de março de 2021, Francisco Spínola sublinhou que não está em causa qualquer alteração neste campeonato.

"É um evento à parte e que tem uma logística muito mais pequena, além de que muitos dos surfistas que participam já se encontram na Nazaré a praticar, pelo que tem um cariz mais 'regional' e não deverá ser afetado", afirmou.

O Meo Pro Portugal, em Peniche, era a segunda etapa do calendário provisório da competição, entre 18 e 28 de fevereiro, depois da retoma do circuito, no Havai, em dezembro deste ano, na sequência do cancelamento da edição de 2020, em 17 de julho último.

O calendário divulgado hoje integra 13 campeonatos, incluindo os de Peniche e Indonésia, ambos sem datas previstas, tendo a organização ressalvado que todas as provas e datas podem ser alteradas atendendo à pandemia de covid-19, nomeadamente no que diz respeito às restrições nas viagens.

A etapa de Peniche, presente no calendário desde 2009, é a única prova prevista no continente europeu na edição de 2021 do circuito mundial, que conta com a presença do português Frederico Morais, pela segunda vez.