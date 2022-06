O ‘capitão’ e o defesa esquerdo falharam inclusive o treino desta manhã, no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto o médio ainda trabalhou com o resto do grupo, sendo os jogadores que ficarão fora da ficha de jogo no próximo duelo.

O selecionador Fernando Santos, juntamente com o médio Rúben Neves, falará aos jornalistas a partir das 12:00, numa conferência de imprensa de antevisão na qual irá explicar os motivos pelos quais estes três futebolistas irão falhar o jogo com os suíços.

Após três de seis rondas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, à frente da Espanha, com cinco, da República Checa, com quatro, e da Suíça, sem qualquer ponto.

O segundo duelo da ‘poule’ entre Portugal e Suíça está agendado para domingo, pelas 20:45 (19:45 em Lisboa), em Genebra, com a arbitragem a cargo do croata Fran Jovic.

A fase final da terceira edição da Liga das Nações realiza-se entre 14 e 18 de junho de 2023, com a presença dos vencedores dos quatro grupos da Liga A, enquanto os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B da recente prova continental.