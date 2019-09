A equipa de Paulo Sousa resolveu o jogo nos primeiros dez minutos, ao marcar dois golos, por Jimmy Briand e Nicolas De Preville, aos sete e nove, respetivamente.

Com este triunfo, o Bordéus subiu ao sétimo lugar, com oito pontos, os mesmos do sexto classificado, o Lyon.

Nos outros jogos hoje realizados, registaram-se ‘nulos’ no Brest-Rennes e Dijon-Nimes, enquanto o Montpellier, com o internacional português Pedro Mendes a jogar os 90 minutos, fez valer o fator casa para vencer o Nice, por 2-1.

O empate do Rennes em Brest deixou o Paris Saint-Germain isolado na liderança, com 12 pontos, seguido do Rennes, com 10, Lille e Nice, terceiro e quarto classificados, ambos com nove.

A equipa parisiense venceu também hoje na receção ao Estrasburgo, graças a um golo de Neymar aos 90+2 minutos, depois de ter sido assobiado antes e durante o jogo pelos próprios adeptos do PSG, pelo qual não jogava há quatro meses.