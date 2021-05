A terceira vitória seguida dos ‘dogues’ no campeonato foi assinada com dois golos do avançado internacional turco Burak Yilmaz, aos quatro e 40 minutos, o primeiro dos quais de grande penalidade, e um do canadiano Jonathan David, aos 60.

O Lille, que contou com os portugueses José Fonte e Xeka de início, jogou mais de uma hora contra 10 elementos, beneficiando da expulsão de Clement Michelin ainda na primeira parte, aos 35 minutos.

Com dois jogos por disputar (em casa com Saint-Étienne e fora com Angers), a formação comandada por Christophe Galtier está próxima de resgatar o título de campeão francês que lhe foge há 10 anos, liderando a prova com 79 pontos, provisoriamente mais quatro do que o ‘vice’ Paris Saint-Germain (75), que no domingo visita o Rennes.

Já o Lens, é sexto colocado, com 56 pontos, os mesmos do Marselha, que ocupa o quinto posto, o último de acesso às competições europeias da próxima temporada.