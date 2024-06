Lionel Messi, de partida para representar a Argentina na Copa América, marcou no sábado o primeiro golo do Inter Miami no empate caseiro (3-3) face ao St. Louis City, em encontro do campeonato norte-americano de futebol (MLS).

O argentino faturou aos 25 minutos, assistido pelo espanhol Jordi Alba, que também fez o passe para o golo do uruguaio Luis Suárez, numa jogada iniciada por Messi, aos 45+2, antes de selar ele mesmo o resultado final, aos 85. Pelo St. Louis City, que esteve a vencer por três vezes, faturaram Chris Durkin, aos 15 minutos, Indiana Vassilev, aos 41, e Suárez, na própria baliza, aos 68. Com este resultado, o Inter Miami continua a liderar a Conferência Este, com 35 pontos, em 18 jogos, contra 33 de Cincinnati, que só cumpriu 16 encontros. A formação da Florida vai agora deixar de contar nos próximos tempos com Messi, que vai representar a Argentina na Copa América (20 de junho a 14 de julho), depois de ter somado 12 golos e nove assistências em 12 encontros no campeonato. A Argentina, detentora do troféu, estreia-se em 20 de junho, face ao Canadá, na prova que vai decorrer nos Estados Unidos, mas ainda cumpre dois particulares, com o Equador (9 de junho) e a Guatemala (13 de junho).