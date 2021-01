No desaire por 3-2, após prolongamento, Messi viu o cartão vermelho direto aos 120 minutos, depois de ter agredido um jogador basco, numa altura em que os catalães procuravam levar a decisão da final para as grandes penalidades, num lance que teve a intervenção do videoárbitro.

Foi a primeira vez que o internacional argentino, de 33 anos, foi expulso pela equipa principal do FC Barcelona, em 753 jogos realizados, sendo que pela seleção argentina já viu por duas vezes o cartão vermelho.

Messi, que acaba contrato com o emblema catalão no final da temporada, vai falhar o duelo de quinta-feira no campo do Cornellà (terceira divisão), em jogo da terceira eliminatória da Taça do Rei, e no domingo ficará ausente no jogo no terreno do Elche, da 20.ª jornada do campeonato.