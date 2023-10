O argentino Lionel Messi acaba de conquistar, pela oitava vez, a Bola de Ouro, um prémio que é atribuído pela 'France Football' e que reconhece o melhor futebolista da época 2022/23.

Em segundo lugar ficou o norueguês Erling Haaland, campeão europeu pelo Manchester City, com o francês Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) em terceiro.

Esta é a oitava Bola de Ouro do jogador argentino, depois das vitórias nas edições de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021.

O português Cristiano Ronaldo é o segundo profissional do futebol com mais troféus até ao momento, tendo ganho em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Recorde-se que a referência do futebol argentino liderou a sua seleção na conquista do Campeonato do Mundo do Catar, em 2022, e vários meios de comunicação internacionais já tinham avançado o seu nome como vencedor desta distinção.

No top 10 do ranking da Bola de Ouro houve ainda espaço para um português, Bernardo Silva, que conseguiu ficar em 9.º lugar, repetindo a classificação que tinha tido em 2019.

Karim Benzema, Bola de Ouro de 2022, foi 16.º classificado.

No feminino, o galardão foi atribuído à espanhola Aitana Bonmatí, 'estrela' da seleção espanhola que foi campeã do Mundo e do FC Barcelona campeão europeu, à frente da australiana Sam Kerr (Chelsea), segunda, e uma compatriota e colega no 'Barça', Salma Paralluelo, terceira.

