“É totalmente inaceitável e uma atitude vergonhosa de um punhado de indivíduos. Pedimos desculpas aos nossos visitantes por qualquer perturbação que isso possa ter causado. Trabalharemos com a Polícia de Merseyside [área de Liverpool] para esclarecer os factos e identificar os seus responsáveis”, pode ler-se no comunicado que o clube inglês divulgou após este incidente.

Imagens difundidas nas redes sociais mostram o autocarro do Real Madrid no estacionamento do estádio com uma janela estilhaçada e uma equipa de funcionários do Liverpool a retirar os vidros quebrados.

Noutro vídeo, podem ver-se os dois autocarros do Real Madrid a serem hostilizados por várias dezenas de adeptos do Liverpool ao longo do seu trajeto até ao estádio, com cânticos, gestos agressivos e com o lançamento de bombas de fumo de cor vermelha.

O Real Madrid acabou por assegurar o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, ao empatar hoje sem golos em Anfield Road, depois de ter vencido há uma semana na capital espanhola por 3-1.