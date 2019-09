Para os fãs de futebol — não só da Premier League, mas do desporto-rei em geral —, Louis Saha é sinónimo de golos. Formado na academia de Clairefontaine, de onde saíram lendas como Thierry Henry e William Gallas, tendo dado os primeiros passos no Metz, o francês espalhou classe na primeira liga inglesa, envergando as cores de emblemas como o Fulham ou o Everton. Mas toda a gente se recorda verdadeiramente é de vê-lo de vermelho, com o símbolo do Manchester United.

Requisitado a dedo por Sir Alex Ferguson, técnico imortal dos Red Devils, Saha chegou ao clube na mesma época que Cristiano Ronaldo, em 2003-04, sendo mais tarde uma peça importante para a conquista do bicampeonato, em 2006-07 e 2007-08, e da Liga dos Campeões de 007-08. A sua eficácia em frente à baliza levou-o a representar a seleção nacional francesa tanto no Euro 2004 como no Mundial de 2006, apenas falhando a final por ter levado um amarelo… contra Portugal.

Contudo, para lá dos troféus, Saha é também sinónimo de uma carreira que podia ter tido outros voos, não tivesse o talentoso francês sido flagelado por sucessivas lesões. Foram elas que o impediram, por exemplo, de disputar a final da Liga dos Campeões de 2007/08 pelo Manchester United frente ao Chelsea — que os Red Devils venceram no desempate por grandes penalidades —, juntando-se aos colegas em celebração com um sentimento algo agridoce.

No entanto, do fundo do sofrimento e da adversidade, surge a oportunidade. Foi no rescaldo dessa dolorosa final que Saha começou a debitar as primeiras linhas do surpreendente “Thinking Inside the Box”, o seu livro-terapia que, mais do que uma mera autobiografia, escrita por um ghost-writer, é a obra em que Saha partilha como lidou com as agruras da vida desportiva e aborda alguns dos desafios que enfrentam os futebolistas, procurando desta forma inspirar os colegas a encarar os seus problemas com mais honestidade.

A iniciativa foi bem recebida pela imprensa, só que o francês queria mais. Considerando o livro algo com um “impacto e alcance minimal”, Saha começou a procurar outras formas de ajudar outros futebolistas. A resposta viria já depois de pendurar as botas, em 2015, tendo-se lançado na criação de uma aplicação para telemóvel chamada AxisStars.

Nos últimos quatro anos, Saha tem vindo a trabalhar com a sua equipa para desenvolver este projeto, misto de rede social e agremiador de serviços. De acordo com o website do AxisStars, os atletas aderentes podem “conectar-se diretamente com marcas de confiança e prestadores de serviços para assegurar contratos de patrocínio, comprar bens de luxo e encontrar serviços de consultoria de que precisem, como advogados e aconselhamento financeiro”.

Ao SAPO24, Saha disse que quer com este projeto ajudar jovens atletas a compreenderem que têm de tomar decisões por si próprios — não delegando as tarefas em outrem —, afim de evitarem finais de carreira conturbados. Mas, além disso, o francês diz também querer oferecer uma plataforma para os futebolistas se exprimirem mais livremente. Segundo o ex-jogador, ainda há muitos temas tabu, como a saúde mental e o grau de vulnerabilidade que os atletas podem demonstrar, ou, nas suas palavras, o facto de terem “o direito a chorar, a falhar, a começar de novo e a voltar à luta”.

É com este sentido de missão que admite ter mais orgulho no que está a fazer agora do que naquilo que conseguiu atingir na sua carreira enquanto jogador. É com essa mudança em pano de fundo, de futebolista para empresário, que Louis Saha foi convidado para participar na conferência “The Career Transitions of Professional Footballers” (“As Transições de Carreira de Futebolistas Profissionais”), que decorre no dia 6 na cimeira Soccerex Europe, junto de nomes como Nuno Gomes, Paulo Ferreira e o seu compatriota Christian Karembeu.

No ano passado, o jornal britânico The Guardian publicou um relatório desconcertante sobre como mais de 500 futebolistas podem ter perdido mais de mil milhões de libras devido a maus conselhos financeiros. Como é que isto aconteceu?

Há muitos fatores para que estas coisas aconteçam. Durante a carreira os futebolistas têm pouca margem para cometer erros. Confiam em advogados ou agentes e é muito difícil — sem terem a educação e o tempo para rever documentos — aperceberem-se da extensão dos assuntos que podem enfrentar. Tudo isto combina-se com o curto espaço de tempo que têm para otimizar as coisas em termos de investimento de carreira. São pressionados a fazê-lo [investimentos], mas sem conhecimento. É como investir em arte sem ter quaisquer noções de arte, é [correr o risco de] ficar sob o controlo de alguém que está a fazer as coisas em proveito próprio.

Basicamente, a quantidade de jogadores em situação frágil é enorme. Com os idosos fala-se sobre como são um alvo fácil porque não sabem ou não querem saber, mas com os mais novos passa-se o mesmo, porque eles não têm educação nem o tempo, estão muito focados no seu próprio desporto e em manter-se no onze inicial.

Mas porque é que isso acontece?

O porquê tem a ver com a enorme quantidade de dinheiro que pode ser despendido de forma errada. Qualquer investimento pode correr mal, não há garantias, mas os jogadores enfrentam um ambiente pouco seguro, devia haver mais apoio para eles porque é dinheiro fácil para se obterem comissões.

Quão vulneráveis são os jogadores quando começam as suas carreiras?

São muito vulneráveis, têm de se rodear das pessoas certas. É possível imaginar que os pais sejam o mais bem intencionados possível e que queiram o melhor para os filhos, mas para eles também é muito difícil porque se trata de um ambiente desconhecido. Nunca lá estiveram, têm uma ideia, mas não sabem qual o valor de mercado do seu filho, não conhecem as necessidades de proteger a marca ou a imagem dele, não sabem como dar-lhe confiança e ao mesmo tempo proteger o seu estado de espírito, porque receber este dinheiro [valores elevados] com estas idades é muito complicado para qualquer pessoa.

É uma questão apenas de idade?

Mesmo para alguém que ganha a lotaria com 35 anos, a sua cabeça começa a andar à roda. Agora imagina se é alguém que não tem tempo para se sentar e tratar das coisas de forma profissional, mas está a receber dinheiro ao nível do CEO de uma grande empresa. Estar preparado para isto mentalmente é uma missão impossível, é por isso que é necessário estar rodeado das pessoas certas. É uma situação muito vulnerável porque estás num ambiente em que tudo se baseia no medo, porque te avisam que alguém um dia te vai enganar, “tem cuidado, não faças isto, não faças aquilo, deixa-me ser eu a fazer”. Tu tens medo de aprender porque achas que é impossível de compreender, é assustador porque nunca estiveste nessa situação e já ouviste tantas histórias, não queres parecer estúpido porque as pessoas vão falar disso na imprensa. É um tabu ainda maior porque não tens a plataforma para falar sobre isso e achas que vais ser humilhado. Falar com as pessoas certas é muito exigente, proceder às devidas diligências é demorado. Todos estes processos, de obter os conselhos certos das pessoas certas, fazem de ti vulnerável. Olha para a Internet, tu lá não sabes o que está certo e o que está errado.

Quatro anos, 63 golos. Este foi o registo que Louis Saha deixou no Fulham, porta de entrada para a Inglaterra. Foi com os Potters que o francês começou a ganhar notoriedade, ajudando o clube londrino a subir à Premier League créditos: JIM WATSON / AFP

Mas estarão os futebolistas mais protegidos hoje em dia ou este continua a ser um problema corrente?

Eu penso que hoje há mais cuidado com os jogadores nos clubes. Ainda assim, acho que os sindicatos deviam fazer mais. Não podemos estar contentes com o facto de os números andarem à volta dos 50% [de desemprego após o final da carreira em campo]. Um em cada dois ficam desempregados, é horrível. Há necessidade de se ter um sistema de crédito nos sindicatos, ou de apoio aos jogadores no clube, para nos assegurarmos de que os melhores atuantes deste desporto fantástico estão protegidos. Se te interessas por isto não podes estar contente com estes números.

É aqui que a AxisStars entra, não é? Disse numa entrevista que "os jovens jogadores são como golfinhos e o mundo do desporto vai ter sempre muitos tubarões". Como é que a sua plataforma funciona?

Em primeiro lugar, há o aspeto da comunidade. Basicamente, ao estares rodeado de pessoas como tu, sentes-te mais confiante se quiseres partilhar ou fazer perguntas. É um ambiente muito seguro. Em segundo, pode-se fazer networking com especialistas que nós, enquanto empresa, verificámos sob diferentes critérios, para nos certificarmos de que têm boa reputação e não se colocaram em situações dúbias. Depois há um segundo nível de proteção, que é uma auto-regulação criada pelo sistema de pontuação de 0 a 5 estrelas. Todos os produtos e serviços são sujeitos a isso, pois ajuda a manter a qualidade e a segurança da plataforma, indo ao encontro dos valores que queremos, como a transparência.

Estamos a querer fazer uma coisa muito neutral, por isso um dos aspectos é o facto de que qualquer um — desde agências a organizações ou empresas a retalho — se poder juntar à plataforma AxisStars e ter acesso direto aos jogadores. É direto não para cortar os intermediários, mas para nos certificarmos de que os jogadores compreendem que podem obter o seu valor de mercado, que podem ver com os seus olhos, que se eduquem. É uma questão de não serem os outros a lidar com isto, é preciso que sejas tu [atleta] a dedicares-te em vez de estares sentado no teu sofá. Precisas de perceber o que se está a passar, pois quando paras [de jogar] é brutal.

Quais são os requisitos para um final de carreira suave?

É preciso que obtenhas todo o conhecimento possível, porque os teus rendimentos passam a ser outros. Podes passar a ter propósitos, ideias e problemas diferentes, e tudo isto ao mesmo tempo é muito difícil. Passas a estar financeiramente exposto e toda a gente que teve a sorte de ter um grande salário tem de arranjar uma forma de o manter.