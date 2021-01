"Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do FC Porto, pelo infeliz incidente que ocorreu esta noite. Isso nunca deveria ter acontecido. O Pepe é um irmão mais velho e eu aprendi muito com ele", escreveu Loum, na sua página oficial no Twitter.

Loum, suplente utilizado no jogo de segunda-feira, desentendeu-se com Pepe, logo após o final da partida, quando o internacional português se dirigiu ao senegalês para o cumprimentar.

"Às vezes o desejo de ganhar em um jogo faz com que algumas coisas lamentáveis aconteçam de um lado ou do outro. Eu sempre fui um modelo de disciplina e devoção no clube e pretendo mantê-lo assim", rematou Loum.

O FC Porto impôs ao Farense a primeira derrota no campeonato no Estádio São Luís, em Faro, com um golo do iraniano Taremi.

Com este triunfo, o FC Porto isolou-se no segundo lugar, com 35 pontos, menos um do que o Sporting, que hoje visita o Boavista, e mais dois do que o Benfica, que não foi além de um empate 1-1 na receção ao Nacional, enquanto o Farense permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 12.