O técnico considerou o conjunto de Moreira de Cónegos “extremamente difícil”, com bons jogadores e com um novo treinador — Petit –, que vai levar o jogo para um patamar de emoção maior.

Questionado sobre se a equipa já ultrapassou a goleada frente ao FC Porto (4-0), Luís Castro salientou que não há nenhuma equipa que ganhe ou perca sempre e, portanto, o jogo com os `dragões´ “é passado, já não conta para nada, o que importa agora é o encontro de domingo”.

“O campeonato é feito de vitórias, derrotas e empates, estando de estar as equipas prontas para passar por todas estas fases”, frisou.

Sobre a mudança no comando técnico do Moreirense, o treinador Petit chegou esta semana para substituir Sérgio Vieira, que saiu após a derrota caseira (2-1) com o Estoril Praia, atirando a equipa para a zona de despromoção, Luís Castro não considerou isso uma desvantagem, acrescentando que a equipa é a mesma e que há muitas dinâmicas de jogo que podem ser aproveitadas.

Desportivo de Chaves, sétimo com 30 pontos, e Moreirense, 17.º e penúltimo classificado com 19, defrontam-se no domingo, pelas 16:00, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.