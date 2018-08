O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, realçou hoje que equipa precisa de "jogar melhor" para somar os primeiros pontos na I Liga portuguesa de futebol, no terreno do FC Porto, em jogo da terceira jornada.

Depois de ter afirmado que os “índices de confiança” do plantel tinham baixado no rescaldo da derrota caseira ante o Feirense (1-0), a terceira em três jogos oficiais na época 2018/19, o técnico disse que o último resultado já é “história” e que o plantel, ao longo da semana, foi recuperando esses níveis, de forma a apresentar “mais qualidade” no sábado, no Estádio do Dragão.

“É fundamental passarmos a jogar melhor, para com essa forma de jogar, com mais qualidade, conseguirmos pontos no campeonato. Isso está assente no que queremos para o campeonato, e não tanto pelo que se passou, porque aconteceram três derrotas”, disse, na conferência de antevisão ao duelo marcado para as 21:00.

Apesar de não ter dito se considera o atual FC Porto superior ou inferior ao que se sagrou campeão na época passada, Luís Castro realçou que a equipa treinada por Sérgio Conceição é “competente” e “um crónico candidato ao título” e que o Vitória pode surgir no Dragão com “um ou outro jogador a substituir um ou outro do último jogo”, para “ir à procura do sucesso”.

Na antecâmara de mais uma visita ao recinto ‘azul e branco’, o antigo técnico do FC Porto, na época 2013/14, considerou ainda irrelevante o facto do Vitória, só por uma vez, ter escapado à derrota – empatou 0-0, em 2004/05.

“Olho muito para o presente e para o futuro. Não me vou alicerçar em estatísticas nem na história. Vou trabalhar a equipa para apresentá-la da melhor forma, para discutir o resultado no Dragão”, frisou.

O ‘timoneiro’ vitoriano frisou que o grupo a seu cargo está, sobretudo, preocupado em estar forte num futuro com 32 jornadas e que a ambição de conseguir um lugar europeu no final da época mantém-se intocável.

“Sabemos que o caminho é longo. Se, a quatro ou cinco jornadas do fim, estivermos a três ou quatro pontos do objetivo, claramente está tudo em aberto. Faltam 32 jornadas. A nossa ambição permanece. A forma como queremos encarar cada jogo está bem vincada dentro da equipa. A equipa não tem perdido por falta de determinação”, considerou.

Questionado ainda sobre a falta de rendimento da linha avançada da equipa – não marcou qualquer golo até agora – e a eventualidade de contratar um ponta de lança até ao fecho do ‘mercado’, a 31 de agosto, o treinador disse confiar nos quatro avançados à disposição – Welthon, Junior Tallo, Alexandre Guedes e Oscar Estupiñán.

“O mercado é dinâmico, mas não é uma coisa que me preocupe a questão dos pontas de lança. Embora o Oscar esteja neste momento lesionado e não tenha treinado connosco, os três à disposição têm-se entregado muito ao trabalho. Nunca nada se vai resumir a um jogador, no Vitória. É uma equipa”, disse.

Além do dianteiro colombiano, os vimaranenses não vão poder contar com o lateral direito até agora utilizado, Dodô, que contraiu um traumatismo no tornozelo esquerdo diante do Feirense, nem com o central Frederico Venâncio, que está a recuperar de uma entorse, também no tornozelo esquerdo.

O Vitória de Guimarães, 16.º classificado, sem qualquer ponto, defronta o FC Porto, líder do campeonato, em partida agendada para as 21:00 de sábado, no Estádio do Dragão, no Porto.