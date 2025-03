Este sábado, dia 29 de março, fez-se história no futebol português. O palco foi no estádio de Rio Maior, onde o Casa Pia bateu o Rio Ave por 2-1.

Qual a notícia?

A árbitra Catarina Campos tornou-se hoje a primeira mulher a dirigir um jogo da I Liga de futebol.

Catarina Campos, de 39 anos, já tinha sido a primeira a chefiar uma equipa de arbitragem totalmente feminina nas provas profissionais portuguesas, ao dirigir a derrota do Paços de Ferreira na receção ao Feirense (1-2), em 15 de fevereiro, para a 22.ª jornada da II Liga.

Internacional desde 2018, Catarina Campos faz parte da categoria de elite da UEFA há cerca de um ano e meio e já teve outras experiências recentes no futebol masculino, ao dirigir jogos no Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, e na Liga Revelação, ambos sob a tutela da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), bem como partidas internacionais de caráter oficial, incluindo uma esta temporada na UEFA Youth League.

Qual a reação a esta estreia?

Vários adeptos enalteceram a estreia de Catarina Campos. “É uma vitória para as mulheres que querem chegar a um patamar mais alto e fazer a diferença. É muito importante que as mulheres também tenham o seu espaço”, sublinhou uma adepta à agência Lusa.

“Se há qualidade na arbitragem masculina, também há na feminina e acredito que este momento possa permitir mais árbitras a fazerem jogos nacionais, não só nos jogos das equipas ditas mais pequenas, mas também nos ‘dérbis’ eternos”, salientou, aplaudindo o “primeiro de muitos jogos” e apelando para que “os jogadores tenham o mesmo respeito que têm com árbitros masculinos”.

E como Catarina reagiu?

A árbitra Catarina Campos destacou hoje o “marco histórico” que foi dirigir pela primeira vez um encontro do primeiro escalão masculino de futebol, manifestando o desejo de que possa “abrir mais portas”.

“Foi um momento histórico, um marco histórico, representar uma classe e abrir as portas para que mais colegas possam fazer parte deste palco nacional. Estamos mais do que preparadas para este compromisso”, disse a árbitra à Sport TV, no final do encontro entre Casa Pia e Rio Ave, da 27.ª jornada, que os lisboetas venceram por 2-1, em Rio Maior.

Catarina Campos agradeceu ainda o “voto de confiança do Conselho de Arbitragem” da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mostrando-se “muito feliz” por ter sido a primeira mulher de sempre a dirigir um encontro do principal campeonato masculino.

“Agradeço também às duas equipas, que não complicaram o jogo nem contestaram as minhas decisões. Foi uma excelente prestação das três equipas em campo”, assinalou.