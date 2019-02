"Vão ser muito equilibrados os quatro jogos. Julgo que se possam decidir por pouco golos de diferença no resultado final e se calhar num momento de inspiração de uma ou outra atleta, nos detalhes e quem errar menos pode tirar alguma vantagem no resultado", analisou o técnico, em entrevista à agência Lusa, durante o estágio de preparação, em Rio Maior.

Contudo, Luís Conceição não quer ter os olhos na final de domingo, em Gondomar, palco da primeira fase final feminina organizada pela UEFA, sem primeiro superar a Ucrânia nas meias-finais, na sexta-feira.

"O essencial e o foco é a Ucrânia. Só podemos estar no dia 17 se vencermos a Ucrânia. Elas são à imagem das equipas do norte da Europa, mas mais competitivas, com uma grande entrega ao jogo, a disputar os duelos individuais pelo físico que têm e a querer aproveitar vantagem nisso e com transições muito rápidas", caracterizou.

Ainda assim, não esconde a ambição de erguer o troféu e dar uma alegria a todos os portugueses: "É um grupo com muita experiência, vontade de vencer e com grande compromisso com tudo que fazem. Isso vai ajudar-nos a chegar ao dia 17 e ficarmos satisfeitos e sorridentes com o resultado final".

O selecionador nacional realçou também a importância de ter as 14 convocadas juntamente com a seleção masculina no estágio, com o intuito de transmitir experiência de campeão.