Portugal conquistou em 2019 o tricampeonato europeu de sub-20, um feito inédito nas provas da Rugby Europe do escalão e que tem colocado o râguebi português num patamar alto. Agora, a caminho do Brasil para disputar o World Rugby Trophy que garante ao campeão a promoção ao Campeonato do Mundo de sub-20 2020, Luís Pissarra explica os processos e trabalho que foram sendo desenvolvidos até a este ponto, prometendo uma equipa objetiva e com vontade de voltar a fazer história no Planeta da Oval.

A preparação para o Rugby World Trophy 2019 está a ser mais "curta" em comparação com os dois anos anteriores. Preferem este modelo? Como é que a equipa tem reagido aos treinos?

Claramente no modelo anterior tínhamos mais tempo de preparação e podíamos gerir de forma diferente. Neste ano há vantagens e desvantagens, sendo que o ponto mais negativo passa pelo facto de os jogadores estarem em modo non-stop. Ou seja, tiveram as finais no XV e participaram nos 7’s. Isto significa que treinaram condicionados pelo desgaste da época. Lembrar que, para além do cansaço acumulado, existe a possibilidade de surgir uma tendência maior para lesões. Contudo há uma vantagem para os atletas, pois é tudo de seguida em termos de calendário competitivo. Sendo que no final do Trophy têm um bom período de paragem de modo a recuperarem para a próxima época.

No ano passado, como o Trophy foi só em setembro, eles tiveram uma fase de paragem em junho que até lhes permitia estarem mais focados nos estudos e exames, mas neste ano tivemos de conseguir conciliar a vida desportiva e estudantil, numa gestão e organização cuidada mas sob uma grande pressão. Para mim, o modelo do ano passado era mais positivo pois dava para gerir melhor o cansaço e a questão dos exames e fim de ano estudantil dos atletas.

Vais poder contar com o teu melhor grupo para a competição? Consegues destacar algum momento importante da preparação até aqui?

O momento mais importante foi o estágio que tivemos em Mafra, que foi muito duro não só no que toca ao aspeto físico mas sobretudo em relação ao mental. Dormimos num pavilhão e tivemos de saber viver juntos durante esse período de tempo, por exemplo. Em termos dos treinos colocámos muita pressão neles, com o objetivo do grupo se agregar, unir e conseguir executar o modelo de jogo, pois é nestas situações de cansaço que o coletivo tem de mostrar o seu melhor e felizmente foi assim. Em termos do grupo, é o melhor disponível, pois tivemos alguns atletas que desistiram antes do início da preparação devido aos exames e ao seu processo estudantil, e outros que não puderam ser convocados por lesão, como é o caso do Manuel Nunes que será a maior baixa nesta convocatória. A época de XV foi longa e alguns atletas estavam bastante tocados e acabaram por não conseguir a chamada para o Trophy.

Quais foram as vossas maiores preocupações entre maio e junho? As condições de trabalho foram as ideais neste processo de preparação para o Mundial?

Recuperar os jogadores que estavam tocados ou lesionados do final da época de clubes foi a nossa maior preocupação e demos uma semana de descanso aos que mais precisavam. Outra preocupação passou por fazer subir os níveis e índices físicos neste mês de preparação e eles conseguiram-no. As condições foram as possíveis, o Centro de Alto Rendimento do Jamor está excelentemente bem equipado e deram as condições gerais para a preparação. O estágio de Mafra foi muito duro, como já referi, e ficámos muito satisfeitos pelo trabalho produzido e a capacidade organizacional de todos.

O que espera a Portugal do outro lado do Atlântico? Vai ser uma competição igual ou similar em relação a 2017 e 2018?

É a parte boa e interessante da competição… não sabemos bem o que nos espera. É impossível dizer se vai ser igual ou similar, pois cada competição é completamente diferente. O Trophy realizado em 2017 no Uruguai nada tinha a ver com o do ano passado na Roménia, onde acho que nos adaptámos melhor devido ao clima mais estável e equilibrado, enquanto na América do Sul a chuva e as condições meteorológicas foram mais agressivas. No Brasil vamos ver o que vamos encontrar, mas o grupo está mentalmente preparado para tudo o que nos surgir à frente.

Tonga, Canadá e Hong Kong. O que nos podes revelar sobre cada um dos nossos adversários?

Claramente que já sabemos algumas coisas sobre eles, desde uma avaliação mais profunda sobre Hong Kong; do Canadá também temos bastante informação, tanto a partir dos jogos que fizemos contra eles ou dos encontros que realizaram contra os Estados Unidos da América e que lhes deram a possibilidade de estar no Trophy.