No episódio desta semana, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis lançam (e respondem) a várias perguntas:

1. Será que Luka Dončić ser MVP era o melhor que podia acontecer à NBA? Desde o All-Star Game que a estrela dos Mavericks tem estado imparável. Mas será que é suficiente para ter um caso legítimo de candidatura a jogador mais valioso da liga?

2. O Rei James passou esta semana Karl Malone, estrela maior dos Utah Jazz, na lista dos melhores marcadores de sempre da NBA. Portanto, a questão que impera: quando é que LeBron se vai tornar o atleta com mais pontos da história?

3. Qual é o futuro dos Lakers? E qual é o franchise com mais futuro na liga? Aqui, as hipóteses são algumas, ainda que os anfitriões refiram que há razões para acreditar que nos próximos anos os Grizzlies vão andar pela ribalta (além de acrescentar que por LA é preciso algo mais do que um Anthony Davis de vidro).

