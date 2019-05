O primeiro a entrar em campo é o líder, pelas 18:00, ao acolher na Luz o 11.º classificado, duas horas e meia antes do arranque do FC Porto-Desportivo das Aves, no Estádio do Dragão.

As ‘águias’ querem manter os dois pontos de vantagem na frente do campeonato, conseguidos depois de vencerem o Sporting de Braga (4-1) na ronda anterior, em que os ‘dragões’ ‘tropeçaram’, com um empate frente ao Rio Ave (2-2).

A equipa de Sérgio Conceição, campeã em título, já vai partir para o seu jogo depois de terminado o encontro em Lisboa, podendo estar, em caso de vitória dos ‘encarnados’, com uma desvantagem provisória de cinco pontos.

A pesar nos portistas estará ainda a baixa inesperada do guarda-redes espanhol Iker Casillas, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio no treino de quarta-feira e foi submetido a cateterismo de urgência, com a situação clínica a evoluir favoravelmente e sem complicações.

Do outro lado estará o 10.º classificado Aves, naquele que será o terceiro encontro entre ambos esta época, depois de duas vitórias portistas nas partidas anteriores.

Na Supertaça, que abriu a temporada, os portistas levaram a melhor por 3-1, antes de se encontrarem na 15.ª jornada, em janeiro, em que um golo de Éder Militão bastou para a vitória na Vila das Aves.