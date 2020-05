“A data do Juventus-Lyon, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da UEFA, ainda não está agendada, ao contrário do que foi anteriormente anunciado”, lê-se na página oficial do Lyon na internet.

No sábado, o presidente do Lyon, Jean Michel Aulas, disse que a Liga dos Campeões de futebol regressa em 07 de agosto, com o jogo da segunda mão entre os franceses e os italianos da Juventus, do português Cristiano Ronaldo.

Hoje, o Lyon sublinhou que a data do encontro entre franceses e italianos vai ser anunciada em breve e “diretamente” pela UEFA, quando for revelado o calendário completo para o reatamento da prova milionária.

“O Lyon também aguarda ansiosamente pela data da final da Taça da Liga [francesa] de 2020, a ocorrer provavelmente no início de agosto, o que permitirá que, ao contrário de outras equipas [francesas que já não vão competir esta época], a equipa se prepare para esta parte essencial da nova temporada”, realçou o clube liderado por Aulas.

Na final desta prova interna, o Lyon, que conta nas suas fileiras com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, e que afastou o Lille, de Renato Sanches, José Fonte, Tiago Djaló e Xeka nas meias-finais, vai encontrar o Paris Saint-Germain, que foi declarado campeão (pela terceira época seguida), depois de ter sido decretado o final antecipado da Liga francesa.