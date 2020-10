A dois dias das eleições do Benfica, à qual concorrem Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva e Luís Miguel David, o jogador do Manchester City, formado no clube, elencou na rede social Twitter uma série de situações para justificar o pedido de mudança.

Bernardo Silva sustentou que os adeptos não merecem “um Benfica sem capacidade para competir na Europa”, que “a melhor formação saia” do clube, “a associação a centenas de processos judiciais e de corrupção” e “os esquemas, mentiras e tentativas de OPA ilegais”.

No texto, o jogador, de 26 anos, transferido para o Mónaco por cerca de 15 milhões de euros quando tinha 20 anos, na época de 2014/15, lembra que gosta demasiado do clube, no qual cresceu, para deixar de dizer o que pensa e sente.

Na nota, Bernardo Silva agradece também a Manuel Vilarinho por salvar o clube em 1997 e a Luís Filipe Vieira pela reconstrução “de maneira notável”, que todos os benfiquistas reconhecem, mas diz que os tempos atuais são de relaxamento e falta de ambição.

Na mesma linha crítica, Bernardo Silva questiona a estratégia do canal do clube nestas eleições, sem debates, e “à disposição de uma pessoa”, sublinhando a “falta de respeito” pelos sócios, “silenciados” em assembleias gerais, com insultos e agressões.

Uma posição que leva o jogador a pedir que os sócios escolham um caminho diferente nas eleições de quarta-feira.

“Uma mudança para melhor e que consiga voltar a meter o Benfica num patamar internacional. Mais ambição, seriedade, transparência e competência. E eleições é a melhor forma de nos certificarmos que o Benfica fica no caminho certo. Que ganhe o melhor candidato, cá estaremos para apoiá-lo, sempre com espírito crítico e com a exigência que ser do Benfica impõe”, conclui o jogador.