Operação da PJ decorre no norte do País e tem como alvo várias equipas, isto a poucos dias do arranque da Volta a Portugal.

A Polícia Judiciária iniciou esta terça-feira mais uma operação de combate ao doping no ciclismo português, de acordo com informação revelada pela Visão, da qual resultaram, para já, dez detenções. Recorde-se que esta é já a segunda investigação da PJ ao universo do ciclismo nacional em 2022, isto depois de no passado mês de abril a equipa W52-FC Porto ter sido alvo de buscas. Na altura, a polícia judiciária acabou por deter também duas pessoas. A dois dias do arranque da Volta a Portugal em bicicleta, este é mais um duro golpe na modalidade, até porque ainda na semana passada a União Ciclista Internacional (UCI) acabou mesmo por suspender a W52-FC Porto, devido às investigações em curso. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram