O conjunto do Rio de Janeiro fez assim 87 pontos, um recorde desde que a prova se disputa com pontos corridos e 20 equipas (desde 2006). O recorde de pontos no campeonato já tinha sido batido na última quarta-feira, quando oFlamengo goleou o Ceará por 4-1 no jogo da consagração.

Com a Libertadores e o Brasileirão no ‘bolso’, o Flamengo ainda vai disputar mais dois jogos no campeonato – em casa com o Avaí, a cinco de dezembro, e fora com o Santos, a oito -, ‘treinos’ para o Mundial de clubes.

A formação comandada por Jorge Jesus estreia-se em Doha, no Qatar, em 17 de dezembro, nas meias-finais, face ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, ou ao Espérance de Tunis, da Tunísia. Uma possível final, em 21, poderá como o Liverpool.