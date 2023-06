O piloto português Manuel Espírito Santo cortou em primeiro a meta na primeira corrida da Michelin Le Mans Cup. Depois de ter conquistado a pole position, o Ligier JS P320 - Nissan #58 começou por ser pilotado por Martin Rich, que fez a largada para a corrida de 55 minutos. Depois de um safety-car, Manuel Espírito Santo entrou em ação quando o #58 estava na quarta posição da corrida.

Tendo andado pelo sétimo posto, o piloto luso começou a recuperar posições e conseguiu alcançar o primeiro lugar pouco antes da segunda entrada do Safety Car a 12 minutos do fim, depois de um incidente violento na reta da meta.

A bandeira de xadrez chegou pouco depois com o jovem luso a cortar a meta em primeiro, mas uma penalização atirou-o para a quarta posição. A direção de corrida penalizou o carro do Team Virage por não ter respeitado os procedimentos com o Safety-Car em pista, ultrapassando um carro, algo proibido.

Guilherme Oliveira no #68 (H. Delacour / G. Moura De Oliveira) da M Racing terminou a corrida em 16.º, enquanto Miguel Cristóvão no #69 da M Racing (M. Cristovao / S. Lehmann)terminou em 14.º.

A segunda corrida desta competição corre-se hoje, a partir das 10h30 de Portugal Continental.

*Atualizada às 10h22 com a penalização de Manuel Espírito Santo.