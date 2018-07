Ladeado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e pelo secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, o Presidente explicou que esse exemplo advém do espírito de equipa demonstrado, da liderança do treinador e da Federação, da progressão ao longo dos anos, da persistência.

O chefe de Estado recebeu os campeões europeus na Sala das Bicas, do Palácio de Belém, onde, depois de discursar, os abraçou, um a um, seguindo todos para a varanda para um convívio com pastéis de Belém.

"Não houve tempo para estarem prontas todas as condecorações", explicou o Presidente da República aos atletas da seleção portuguesa de futebol de sub-19, que venceu, no domingo, o campeonato da Europa da modalidade, assinalando que assim terão um pretexto para voltarem a encontrar-se.

"Na vida, nada como perder uma vez, perder duas vezes, perder três vezes, e ganhar à quarta. Pode parecer estranho, seria mais fácil ganhar à primeira, mas a vida não é assim. A minha vida não foi assim, ganhei e perdi muitas vezes, e só pude ganhar depois de ter perdido muitas vezes", contou.

Continuando a extravasar o futebol, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que os portugueses, quando estão à altura do que são, estão entre os "melhores dos melhores", contra as "vozes agoirentas".

"Muitas vezes dizemos: Portugal, momentaneamente, está com sucesso, nos últimos anos temos tido vitórias, o pior vai ser o futuro'. Há sempre essas vozes agoirentas. É na economia, é nas finanças, é na política, é na sociedade, é no futebol", disse.

O Presidente recusou ter uma preferência pelo futebol, vincou que os campeões estão em várias áreas, apontando o exemplo de Margarida Carvalho, que na semana passada venceu um prémio europeu pela melhor tese de doutoramento da Europa.

Regressando ao futebol, o Presidente sublinhou que, no caso daqueles jovens, eles são "os melhores, com futuro".

Ao descrever a emoção do jogo da final, o Presidente concluiu: "Quando foram os 2-2, aí é que se vê a fibra dos campeões".

"Fizeram-nos sofrer imenso. Aos 70 minutos, ter a taça na mão, começamos a abrir as garrafas de espumante, a preparar os cumprimentos e as felicitações? e então com o segundo golo, a alegria de estar feito, e, de repente, entra do banco, alguém que vem estragar os planos durante uns minutos", narrou, provocando risos nos jovens.

Marcelo Rebelo de Sousa expressou contar com a prossecução das vitórias: "É um grande desafio para mim ir exercendo as minhas funções, tendo a alegria de vos ir recebendo de dois em dois anos".