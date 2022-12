Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sobre a saída de Fernando Santos do cargo, numa altura em que esta ainda não tinha sido confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Uma vez que me dão essa notícia, agradecer a Fernando Santos muitos anos ao serviço de Portugal. Uma forma de servir é conduzir os destinos da seleção portuguesa de futebol, que projetou Portugal na Europa, ao ponto de ganhar o Europeu, e no Mundo, com magníficas classificação”, afirmou.

O Presidente da República aproveitou ainda para enviar um abraço a Fernando Santos.

“Muitos portugueses e portugueses por todo o Mundo vibraram com Portugal e com a nossa seleção e isto tem uma quota-parte do selecionador, um abraço para ele neste momento de partida”, salientou.

Um pouco depois das declarações do Presidente da República, a FPF confirmou a saída de Fernando Santos do comando técnico da seleção portuguesa, após oito anos à frente da equipa das ‘quinas’.

Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol.