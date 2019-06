Marco Meneses concluiu a prova com o tempo de 1.12,33 minutos, depois de, na véspera, Pedro Frasco ter assegurado a medalha de ouro nos 100 metros da classe T13, Márcia Araújo ter arrecadado a prata nos 100 metros da classe T12 e Sara Araújo ter obtido o bronze na mesma prova.

Hoje, na natação, Diogo Cancela (S8) terminou a final dos 400 metros costas no quinto lugar com a marca de 1.16,92 e Marco Meneses foi ainda quarto nos 400 metros livres, em 5.13,06, seguido na mesma prova pelo 17.º lugar alcançado por Rodolfo Castanheira (S8) com o tempo de 5.45,10.

Já Diogo Cancela fechou as contas da natação lusa, com o sexto posto na final dos 100 metros bruços com o tempo de 1.24,39.

No boccia, André Ramos (BC1) continua invicto ao alcançar mais duas vitórias nas duas partidas de hoje, registo semelhante ao de Paulo Santos (BC4) que, com o triunfo desta tarde, também segue na liderança do grupo da sua classe.

Ana Sofia Costa (BC3) registou uma vitória e uma derrota nesta jornada e mantém-se na corrida pelas medalhas, enquanto Rodrigo Celestino (BC3), com duas derrotas e um triunfo, está já afastado do pódio.

O basquetebol em cadeira de rodas teve um dia menos positivo com as derrotas frente à França (106-17) e Irlanda (41-49). A vitória conquistada na sexta-feira frente à Finlândia garantiu ainda assim à equipa nacional um lugar no jogo de disputa pelo bronze que se realiza no domingo, novamente contra a Irlanda.