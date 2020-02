Numa publicação efetuada na sua conta de Instagram, o avançado do FC Porto reagiu ao incidente afirmando que "gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas... vão-se foder". Adicionalmente, o jogador maliano criticou também a equipa de arbitragem. "Agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo a minha cor da pele", referiu na mesma publicação.

Recorde-se que o jogador maliano abandonou o jogo entre portistas e vimaranenses quando faltavam cerca de 20 minutos para o final da partida em virtude de insultos racistas que o visaram e terão alegadamente sido proferidos na bancada do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.