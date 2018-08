O avançado hispano-dominicano Mariano, apresentado hoje como reforço do Real Madrid, considerou "uma honra e um desafio" herdar a camisola número sete, que pertenceu a algumas lendas do clube, entre as quais Cristiano Ronaldo.

“[O sete] Estava livre e estou contente por ficar com o número [que pertenceu a Cristiano Ronaldo]”, considerou Mariano, de 25 anos, ex-Lyon, desvalorizando o facto e considerando que “a questão do dorsal não é a mais importante”. Mariano realçou que é um “desafio e um orgulho” por causa da importância que o número tem na história do Real Madrid, uma vez que antes de Cristiano Ronaldo, também Juanito, Emilio Butragueño e Raúl González, entre outros, usaram-no no passado. “É um número importante”, disse Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid, “mas ele [Mariano] certamente o irá envergar com orgulho. O Real Madrid ficará muito satisfeito”. Convencer os adeptos com o seu futebol e o treinador com o seu trabalho são as intenções de Mariano nesta nova oportunidade oferecida pelo Real Madrid, apenas um ano após a sua partida para o Lyon. No clube francês, Mariano marcou 21 golos em 45 jogos, o que terá precipitado o seu regresso ao Real Madrid, naquele que já foi considerado pelo jogador o melhor momento da sua vida. “Hoje é um dia incrível, o dia mais feliz da minha vida, eu volto para a minha casa para realizar um sonho desde que eu era pequeno, que é estar aqui”, disse Mariano, agradecendo a sua contratação “pelo melhor clube do mundo”.