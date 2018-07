O defesa internacional russo Mário Fernandes afirmou hoje que a Croácia está ao nível da Espanha, na antevisão do embate da seleção anfitriã do Mundial2018 de futebol frente aos croatas, nos quartos de final da competição.

“A Croácia é uma equipa totalmente diferente [da Espanha, que a Rússia eliminou nos oitavos de final, no desempate através de grandes penalidades]. Tem o mesmo nível de qualidade do que os espanhóis, mas jogam de outra forma”, afirmou o defesa brasileiro naturalizado russo do CSKA Moscovo.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, em Sochi, marcado para as 19:00 (horas em Lisboa), Fernandes disse esperar um jogo “muito difícil” e “muito interessante”.

“Não posso destacar nada na Croácia, porque em casa posição têm jogadores de alto nível. A Croácia é uma equipa de grande qualidade”, sublinhou o lateral direito, titular em três dos quatro jogos da seleção russa no Mundial2018.