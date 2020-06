O teste foi realizado ao início da noite de domingo, no Estádio do Marítimo, e abrangeu jogadores, equipa técnica e ‘staff’ de apoio do plantel principal ‘verde rubro’, que realiza o próximo exame na terça-feira, 24 horas antes da deslocação ao Estádio do Dragão.

A equipa madeirense, que ocupa o 15.º lugar do campeonato, com 25 pontos, defronta o FC Porto, segundo classificado, com 60, na quarta-feira, pelas 21:30.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 403 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.485 pessoas das 34.885 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.