O defesa Kamara, aos três minutos, a passe de Strootman após um livre, e o próprio médio holandês, na conversão de um penálti, aos 90+4, a penalizar falta sobre o argentino Benedetto, fizeram os golos da equipa do técnico luso.

Os marselheses não venciam desde 15 de setembro, há quatro rondas da ‘Ligue 1’, mas, frente ao 20.º e último posicionado do campeonato conseguiram triunfar, numa vitória que os eleva ao quarto lugar, aproveitando a derrota do Angers com o Brest (1-0), no sábado, e do Bordéus de Paulo Sousa hoje com o Saint-Étienne (1-0).

França continua a ter como líder o Paris Saint-Germain, com 24 pontos, após uma vitória por 4-1 sobre o Nice, com o Nantes em segundo, com 19, o Reims em terceiro, com 17, e o Marselha em quarto, com 16, os mesmos do Angers e mais um do que o Bordéus e o Lille, ambos com 15.

Antes, o Mónaco de Leonardo Jardim venceu em casa o Rennes por 3-2, com golos de Ben Yedder, a abrir e a fechar, e do ex-Sporting Slimani, passando para o 14.º posto e alargando para oito o número de encontros sem vencer dos adversários.