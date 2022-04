Já sem hipóteses de chegar ao primeiro lugar, depois do PSG ter conquistado o 10.º título do seu historial no sábado, com um empate caseiro perante o Lens (1-1), o Marselha tenta agora pelo menos garantir o regresso à ‘Champions’ e manteve os seis pontos de vantagem sobre o Rennes, terceiro classificado, após vencer no campo do Reims, por 1-0, com um golo do brasileiro Gerson já perto do fim (83 minutos).

Com o PSG já ‘coroado’ e o Marselha com ‘pé e meio’ na próxima edição da Liga dos Campeões, as atenções da Ligue 1 viram-se agora para o emblema vai disputar as eliminatórias da ‘Champions’, para a luta pelas restantes provas europeias e também pela manutenção, com dois antigos campeões (Saint-Étienne e Bordéus) em perigo, assim como um ex-vice-campeão (Metz).

Depois do triunfo de sábado do Mónaco no campo do Saint-Étienne (4-1), o Rennes também goleou, neste caso por 5-0 na receção ao Lorient, e manteve-se em igualdade com a formação monegasca no terceiro posto, com 59 pontos.

Em quinto, a dois pontos, segue o Nice, que precisou de um golo nos descontos, marcado por Khephren Thuram, aos 90+3 minutos, para vencer em casa o Troyes, por 1-0.

Quem ficou atrasado foi o Estrasburgo, que também tem aspirações de chegar às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, ao cair no campo do Lille, por 1-0, com José Fonte e Renato Sanches a titulares no emblema da casa. O turco Celik, aos 87 minutos, resolveu a partida.

O Estrasburgo é agora sexto, com 56 pontos, a três do terceiro lugar, enquanto o Lille, ainda com o estatuto de campeão francês, subiu a nono, com 51, e pode sonhar com o apuramento para as provas europeias.

Pelo meio, com possibilidade de futebol europeu na próxima temporada, estão ainda o Lens, sétimo, com 54 pontos, e o Lyon, oitavo, com 52.

Campeão francês por seis vezes, a última em 2008/09, o Bordéus desperdiçou uma vantagem de dois golos e uma grande penalidade, acabando derrotado em Nantes, por 5-3, com um autogolo do português Ricardo Mangas, resultado que mantém o histórico emblema gaulês no penúltimo posto com 27 pontos, a seis da salvação e com mais três que o Metz, último e vice-campeão em 1997/98, que foi derrotado em casa pelo Brest (1-0).