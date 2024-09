Lesionado e já fora do estágio, Vitinha é baixa certa frente aos escoceses, mas o técnico espanhol confessou que irá realizar mais mudanças na equipa inicial.

“São dois jogos em 72 horas. Precisamos de proteger os jogadores e repartir os esforços. Vamos escolher um ‘onze’ com jogadores fisicamente e mentalmente preparados para as exigências da Escócia”, afirmou Roberto Martínez em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O selecionador nacional explicou que o substituto de Vitinha ainda não está escolhido, já que ainda falta um treino, e admitiu que Quenda, de 17 anos, poderá viver a sua estreia na principal equipa das ‘quinas’ e tornar-se no jogador mais novo de sempre a vestir a camisola de Portugal.

“A idade não é um critério. Posso dizer agora que o Quenda, Tiago e Veiga vão estar na lista. Depois minutos ou não, dependerá do que acontecer. Temos dois jogadores na mesma posição. Há muitos aspetos a considerar. O Quenda mostrou durante os treinos que está preparado para jogar na seleção”, disse.

Sobre o duelo de domingo com a Escócia, Martínez alertou para a intensidade de uma equipa britânica “forte no aspeto físico” e rápida a sair no ataque.

“Os nossos jogadores conhecem a intensidade do futebol britânico. A Escócia tem isso. Muita intensidade, ataques rápidos, experiência. Não é só uma equipa britânica, é uma equipa física, mas uma equipa que tem muitas qualidades e o jogo será muito competitivo”, considerou o treinador de 50 anos.

Casado com uma mulher escocesa, Martínez assumiu que defrontar a Escócia é sempre especial, embora arranje sempre “problemas” com os sogros.

“A mulher não é problema, os sogros é que são o problema. Agradeço o novo formato da Liga das Nações com duas equipas a poderem passar. Assim ficam todos contentes”, brincou.

O Portugal-Escócia está agendado para domingo às 19h45, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.