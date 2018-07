O guarda-redes Matheus disse hoje que o Sporting de Braga quer lutar por ser campeão nacional de futebol já na temporada 2018/19.

“O objetivo é ficar à frente dos três ‘grandes’, lutar pelas duas taças, vamos trabalhar e preparar-nos para isso com os pés no chão”, afirmou o brasileiro à margem do ‘Sporting de Braga Day’.

Para Matheus, “o Braga é um clube grande, tem de lutar pelo título em todo o campeonato que entra, o nosso objetivo é esse: em cada campeonato que entrarmos lutar por ser campeão”, frisou.

“Isto começou com o presidente, ele é ambicioso e o grupo tem de ser também, estamos junto com o presidente nesse projeto e vamos em busca de títulos”, reforçou.

A partir para a quinta temporada em Braga, Matheus, de 26 anos, mostrou confiança em fazer “uma época ainda melhor do que a passada” e salientou que a primeira meta passa por entrar na fase de grupos da Liga Europa.

Os minhotos disputam a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa a 09 de agosto, na Ucrânia, diante do Zorya Luhansk.