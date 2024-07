“Na [final da] Taça [de Portugal], tivemos a infelicidade de ter uma expulsão, mas a equipa aguentou e só no final é que sofremos um golo, também num erro defensivo. Nós vamos chegar muito fortes, muito bem preparados, estamos a estudar bastante o FC Porto e vamos fazer um grande jogo”, referiu aos jornalistas, após a vitória (2-1) dos ‘leões’ sobre o Sevilha, em jogo particular realizado no Estádio Algarve.

Matheus Reis e St. Juste serão ausências certas, depois de terem sido expulsos no jogo da Taça, e também Diomande está em dúvida, depois de ter visto cartão vermelho na partida de hoje com os espanhóis.

“São peças importantes, mas também temos outros defesas bem capacitados que vão dar conta do recado”, frisou o defesa brasileiro.

A estreia oficial dos campeões nacionais está marcada para 03 de agosto, em Aveiro, frente ao FC Porto, vencedor da Taça de Portugal 2023/24, em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.

O triunfo sobre o Sevilha fechou um estágio de 11 dias “muito positivo”, com três vitórias e um empate, comentou Matheus Reis, assinalando que a equipa está “a crescer” e admitindo surpresas ao nível tático ao longo da temporada 2024/25.

“Estamos a treinar algumas mudanças táticas que possam surpreender, porque muita gente já sabe como jogamos. Porém, este ano, vamos apresentar algo diferente quando for preciso”, revelou.

Matheus Reis assegurou que os jogadores do Sporting estão “preparados e focados para começar a temporada em grande”, elogiando o reforço belga Debast como “um grande defesa, muito rápido, muito concentrado”.

Sobre Coates, Paulinho, Adán e Luís Neto, que saíram do Sporting, o jogador ‘leonino’ salientou que “eram grandes lideres, grandes profissionais e grandes pessoas fora do campo”.

“Realmente, vão fazer muita falta. Foi uma surpresa a questão do Coates, porém sabemos que faz parte do futebol e temos de estar preparados e assumir a responsabilidade pelo que aí vem”, afirmou.

O defesa confirmou que o plantel já se reuniu sob o comando do novo capitão, o médio dinamarquês Hjulmand, que será secundado por Daniel Bragança e Gonçalo Inácio.

“Já tivemos uma reunião e foi superpositiva. O Morten, o Dani e o Inácio são incríveis e vão ajudar-nos bastante”, concluiu.

A formação de Rúben Amorim soma quatro vitórias e dois empates na pré-temporada, voltando a jogar no sábado, frente ao Athletic Bilbau, no jogo do Troféu Cinco Violinos, de apresentação do plantel aos adeptos, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.