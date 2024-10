Verstappen, que largou da ‘pole position’, terminou as 19 voltas ao circuito de Austin, com o tempo de 31.06,146 minutos, deixando na segunda posição o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), a 3,882 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 6,240.

O neerlandês, que vinha perdendo pontos desde o GP da Bélgica, 14.ª ronda da temporada, fez um bom arranque e aguentou a liderança durante toda a corrida.

“Não foi mal. Parece o regresso aos velhos tempos”, disse, aliviado, o tricampeão mundial.

Max Verstappen, que até começou a época de forma dominadora, com sete vitórias nas 10 primeiras corridas, viu a Red Bull perder fulgor a partir do GP de Espanha.

“Pudemos concentrar-nos no nosso ritmo e voltar a olhar para a frente. Finalmente voltámos a correr. Normalmente tínhamos de olhar para trás, mas hoje não. Felizmente, nas últimas vezes em que tivemos corridas sprint, o carro estava bom”, resumiu.

Já Lando Norris, segundo classificado no Mundial, que tinha recuperado 26 pontos desde essa prova, saiu do quarto lugar disparado para a segunda posição.

Contudo, o piloto britânico viu-se incapaz de resistir ao ataque de Carlos Sainz na entrada da última volta. O piloto espanhol aproveitou o efeito DRS (assistência mecânica que permite ‘desligar’ a asa traseira do piloto que segue a menos de um segundo de outro carro) para se aproximar do McLaren na reta da meta. Norris falhou a travagem e Sainz aproveitou para conquistar o segundo degrau do pódio.

“Houve muitas batalhas divertidas, com muita ação, sobretudo nas primeiras cinco voltas. Depois comecei a lutar com os pneus na parte final, mas vi que o Norris também”, explicou Sainz, garantindo que não conseguiu gerir os pneus “porque houve sempre muitas lutas”.

Já Lando Norris estava resignado com o resultado.

“Foi uma boa corrida. Estou bastante satisfeito com a forma como decorreu. Os meus pneus estavam completamente acabados, não havia nada que pudesse fazer. Fiz o que pude, não tínhamos ritmo para o Max e para os Ferrari”, admitiu Norris.

Este foi o 11.º triunfo em corridas sprint, sexto consecutivo. “Se calhar, é porque não gosto [destas corridas]”, brincou Verstappen, que ganhou dois pontos ao rival e voltou a ter 54 de vantagem para Lando Norris no campeonato.

O neerlandês tem, agora, 339 contra os 285 do britânico. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi quarto, está na terceira posição, com 250 pontos. A corrida principal disputa-se este domingo.